ميركل تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

برلين/نيويورك - (د ب أ):

غادرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل برلين، اليوم الأحد، متوجهة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعتزم ميركل طرح استراتيجية بلادها أمام الجمعية العامة غدا الاثنين.

وتتوجه ميركل اليوم إلى نيويورك بعد مضي ثلاثة أيام على صدور قرارات مجلس الوزراء الألماني الخاصة بتوفير المزيد من تدابير حماية المناخ وهي القرارات التي قوبلت بانتقادات حادة.

ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كانت ميركل ستلتقي على هامش الجمعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج.

وستجري ميركل العديد من المحادثات الثنائية على هامش مؤتمر قمة المناخ وفي مستهل أسبوع الجمعية العامة بعد غد الثلاثاء، ومنها مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

كما ستجري محادثات ثنائية أخرى مع عدد من زعماء الدول لكن لم يتم الإعلان عنهم بعد، ومن المنتظر أن تتطرق هذه المحادثات إلى خروج بريطانيا والأزمة في إيران وسوريا وليبيا.

وستلقي ميركل كلمة أمام الجمعية العامة بعد غد خلال طرح خطة العمل الخاصة بتحقيق الأهداف العالمية للصحة، كما سيلقي أيضا الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو ورئيسة الوزراء النرويجية ارنا سولبرج، كلمة أيضا.

وفي أعقاب ذلك، ستشارك المستشارة في قمة الأمم المتحدة للاستدامة.

وإلى جانب ميركل، يضم الوفد الألماني في الأمم المتحدة وزيرة البيئة سفنيا شولتسه ووزير الصحة ينس شبان ووزير التنمية جيرد مولر، وسيحل وزير الخارجية هايكو ماس في الوفد الألماني محل ميركل التي ستعود صباح الأربعاء إلى برلين لتلحق بالجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي تنعقد قبل الظهر كل يوم أربعاء.