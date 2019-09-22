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    الرئيس اللبناني يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    12:53 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    الرئيس اللبناني يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    ميشال عون

    بيروت - أ ش أ

    توجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى نيويورك، اليوم الأحد، لترؤس وفد بلاده في افتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    ومن المقرر أن يلقي عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، ويسبقها لقاء يعقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

    كما يجري الرئيس اللبناني - على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة - مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومسئولي المنظمات الدولية.

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