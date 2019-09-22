حماس تفتح التسجيل لتوظيف ألف عنصر أمن جديد في غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الأحد عن فتح باب التسجيل لتوظيف ألف عنصر أمن جديد في القطاع الذي تسيطر عليه الحركة منذ منتصف عام 2007.

وقالت الوزارة في بيان، إن التوظيف سيتم "وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن" بشروط منها أن لا يكون سن المتقدم يقل عن 18 عامًا وألا يزيد عن 21 عاما وتحصيله العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم إن الخطوة تستهدف "رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية، والمحافظة على حيويتها"، مضيفا "حاجتنا وحاجة مجتمعنا هي أكبر من ذلك، ولكننا نتصرف وفق الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

وفي نهاية الشهر الماضي قتل ثلاثة عناصر من شرطة حماس في هجومين انتحاريين على حاجزين أمنيين في غزة نهاية الشهر الماضي واتهمت الحركة جماعات متشددة بالوقوف خلفه وتوعدت باتخاذ إجراءات ضدها.

ويقدر عدد الموظفين التابعين لحماس في غزة بنحو 40 ألف نصفهم تقريبا يعملون في الأجهزة الأمنية، علما أنها تصرف نصف راتب شهري كل 40 يوما تقريبا للموظفين.