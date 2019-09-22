تركيا: تحييد 12 مُسلحًا من "العمال الكردستاني" داخل وخارج البلاد

أنقرة- (د ب أ):

حيّدت القوات التركية 12 مسلحا من حزب "العمال الكردستاني" في عمليات داخل البلاد وشمال العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، الاحد، إن قوات الأمن حيدت 5 مسلحين في ريف قضاء بيرفاري التابع لولاية سعيرت جنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية جرت بدعم من سلاح الجو التركي، وأنها ما زالت مستمرة.

من جانب آخر ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن سلاح الجو تمكن من تحييد 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تركية استهدفت مواقع للإرهابيين في منطقة هفتانين، في إطار عملية المخلب الجارية منذ 27 مايو الماضي.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس الماضي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.