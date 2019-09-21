أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

مئات من أعضاء "السترات الصفراء" يتظاهرون في باريس

03:14 م السبت 21 سبتمبر 2019
مئات من أعضاء "السترات الصفراء" يتظاهرون في باريس

السترات الصفراء _ ارشيفيه

باريس - (د ب أ):

قالت الشرطة الفرنسية أن مئات من أعضاء حركة "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس اليوم السبت، مما أدى لاعتقال 90 شخصا على الأقل في العاصمة الفرنسية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من قصر "الشانزليزيه"، طبقا لما ذكرته قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية. ولا يتم السماح لمظاهرات في شارع "باريسيان" الشهير.

ومازالت الشرطة في العاصمة الفرنسية في حالة تأهب اليوم السبت، حيث من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات بشأن تغير المناخ وإصلاحات التقاعد الحكومية. وتم نشر أكثر من سبعة آلاف رجل شرطة.

ويتظاهر أعضاء حركة "السترات الصفراء" بسبب عدم المساواة الاجتماعية وسياسات الإصلاح الاقتصادي للرئيس الذي ينتمى إلى تيار الوسط، ايمانويل ماكرون منذ نوفمبر الماضي.

السترات الصفراء باريس الشرطة الفرنسية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان