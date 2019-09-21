المحكمة الإدارية في تونس تبدأ النظر في طعون ضد نتائج أولية لانتخابات الرئاسية

تونس- (د ب أ):

تبدأ المحكمة الإدارية في تونس اليوم السبت النظر في الطعون ضد النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتلقت المحكمة ستة طعون تقدم بها ستة مرشحين من بين الـ 26 مرشحا للرئاسية في الدور الاول وهم، يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي والمرشحين سيف الدين مخلوف وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة محمد الغابري لوسائل إعلام محلية بأن جلسات المرافعة ستكون علنية بحضور محاميي المرشحين ومحاميي هيئة الانتخابات والأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.

وأعلن الغابري أنه سيتم الاعلام بالأحكام بعد غد الاثنين.

وكانت نتائج الدور الأول الذي أجري يوم 15 من الشهر الجاري، أفرزت فوز المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 4ر18 بالمئة من مجموع الأصوات ، بينما حل خلفه في الدور الثاني المرشح الموقوف في السجن رجل الأعمال الناشط في قطاع الاعلام والاشهار نبيل القروي بنسبة 5ر15 بالمئة من نسبة الأصوات.