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المحكمة الإدارية في تونس تبدأ النظر في طعون ضد نتائج أولية لانتخابات الرئاسية

01:09 م السبت 21 سبتمبر 2019
المحكمة الإدارية في تونس تبدأ النظر في طعون ضد نتائج أولية لانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس

تونس- (د ب أ):

تبدأ المحكمة الإدارية في تونس اليوم السبت النظر في الطعون ضد النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتلقت المحكمة ستة طعون تقدم بها ستة مرشحين من بين الـ 26 مرشحا للرئاسية في الدور الاول وهم، يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي والمرشحين سيف الدين مخلوف وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة محمد الغابري لوسائل إعلام محلية بأن جلسات المرافعة ستكون علنية بحضور محاميي المرشحين ومحاميي هيئة الانتخابات والأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.

وأعلن الغابري أنه سيتم الاعلام بالأحكام بعد غد الاثنين.

وكانت نتائج الدور الأول الذي أجري يوم 15 من الشهر الجاري، أفرزت فوز المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 4ر18 بالمئة من مجموع الأصوات ، بينما حل خلفه في الدور الثاني المرشح الموقوف في السجن رجل الأعمال الناشط في قطاع الاعلام والاشهار نبيل القروي بنسبة 5ر15 بالمئة من نسبة الأصوات.

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