مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 في انفجار جنوب أفغانستان

قندهار- (د ب أ):

قُتل مدنيان اثنان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكد قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان، وقوع الحادث، قائلا إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة ستة مدنيين.

وفي الوقت نفسه، قال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف سيارة مدنيين في منطقة "سبين بولداك" مساء أمس الجمعة.

وأضاف أن مركبة كانت تقل ركابا مدنيين اصطدمت بقنبلة زرعت على جانب الطريق حوالي الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي في منطقة ناوا.

ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتها حتى الآن عن الانفجار.