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    التلفزيون التونسي: السماح لمرشح الرئاسة السجين بالمشاركة في حملته الانتخابية

    10:20 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    التلفزيون التونسي: السماح لمرشح الرئاسة السجين بالمشاركة في حملته الانتخابية

    مرشح الرئاسة السجين نبيل القروي

    القاهرة – مصراوي:

    أفاد التلفزيون الرسمي التونسي، بأن السلطات سمحت لمرشح الرئاسة السجين نبيل القروي، بالمشاركة في حملته الانتخابية.

    وأضاف أن مشاركة القروي ستكون عبر المباشر أو التسجيل أو التواجد في مقر التلفزيون.

    وأثار نجاح رئيس حزب "قلب تونس" ورجل الأعمال نبيل القروي بالوصول للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس خلف المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إشكالًا قانونيًا ودستوريًا، نظرًا لوضعه رهن الاحتجاز بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

    تونس انتخابات تونس نبيل القروي
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