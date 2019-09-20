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    الخزانة الأمريكية: العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية

    06:44 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    الخزانة الأمريكية: العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية

    وزارة الخزانة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات على إيران تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة.

    وأكدت الخزانة - وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الجمعة - أن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط على نظام إيران القمعي.

    وحذرت الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتهم المالية".

    وأضافت أنها ستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيا، وقمعه داخليا.

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