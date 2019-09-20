ترامب: مستعدون دائما للخيار العسكري مع إيران

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده مستعدة بشكل دائم للخيار العسكري مع إيران.

وجائت تصريحات الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان ترامب أعلن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران، لافتا إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وطهران وانسحاب الأولى من معاهدة الاتفاق النووي، وعقب أيام من هجوم إرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية يتهم فيها إيران.

وكان ترامب توعد إيران بمزيد من العقوبات اذا استمرت في تهديد امن واستقرار الحلفاء.