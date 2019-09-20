  • عاجل:الأهلي والزمالك في السوبر "اليوم".. تعرف على القنوات القنوات الناقلة ومعلقي المباراة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة بن علي هجوم أرامكو السعودية مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس قرعة الدوري

    موسكو: واشنطن تلمح لعزمها إنهاء الحظر الشامل للتجارب النووية

    09:30 ص الجمعة 20 سبتمبر 2019
    موسكو: واشنطن تلمح لعزمها إنهاء الحظر الشامل للتجارب النووية

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن تلمح بعزمها إنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في المستقبل بشكل كامل.

    وقال لافروف، لمجلة "روسيا في الشئون العالمية" اليوم الجمعة : "إن تقويض واشنطن لمعاهدة الحد من نظام الدفاع الصاروخي ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بدعم إجماعي من قبل أعضاء حلف "ناتو" يخلق مخاطر تفكيك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأكملها، وكذلك في مجال مراقبة الصواريخ النووية".

    وأضاف وزير الخارجية الروسي :"أن آفاق معاهدة التدابير الرامية إلى تعزيز خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت ــ 3" والحد منها ليست واضحة أيضا بسبب عدم وجود إجابة واضحة من الجانب الأميركي على اقتراح روسيا بالموافقة على تمديد المعاهدة بعد انتهاء صلاحيتها في شهر فبراير 2021".

    هذا المحتوى من

    سيرجي لافروف وزارة الخارجية الروسية روسيا التجارب النووية

    الخبر التالى:

    ​أمريكا تعلن تسمية كوريا الجنوبية دولة "الصيد غير الشرعي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان