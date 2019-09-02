الصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونج كونج

بكين- (د ب ا):

أكدت الصين دعمها للرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام وقوات الشرطة ، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها المدينة.

وكان متظاهرو هونج كونج قد تسببوا في اضطرابات كبيرة في مطار المدينة الدولي أمس الأحد، وتجمعوا خارج المبنى في محاولة لشل حركة النقل من المرفق وإليه، فيما أغلقت شركة تشغيل مترو الأنفاق بعض المحطات بعد تعرضها لأضرار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية القول اليوم الاثنين " الحكومة المركزية الصينية تدعم الرئيسة التنفيذية كاري لام في قيادة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وفقا للقانون".

وأضاف" كما تدعم الحكومة الصينية شرطة هونج كونج في عملها للتصدي لأعمال الشغب واستعادة النظام وفقا للقانون".

وتشهد هونج كونج مظاهرات مناهضة للحكومة منذ التاسع من يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.