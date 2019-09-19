  • عاجل:فيديو| السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة الأسبق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    مصدر أمني سوري ينفي تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي

    03:19 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    مصدر أمني سوري ينفي تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي

    قصف جوي

    دمشق - أ ش أ

    نفى مصدر أمني سوري، اليوم الخميس، تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي خلال اليومين الماضيين.

    وقال المصدر ـ في تصريحات أوردتها قناة- روسيا اليوم، "إن منطقة البوكمال لم تشهد أي عمليات قصف خلال اليومين الماضيين، ولم يكن هناك أي توتر أمني فيها".

    وأضاف أنه "لا صحة لكل الأخبار التي تحدثت عن وجود قصف جوي".

    وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن قصفا جويا استهدف مراكز عسكرية تابعة للمليشيات التي تدعمها إيران بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا.

    هذا المحتوى من

    قصف جوي منطقة البوكمال استهدف مراكز عسكرية سوريا العراق

    الخبر التالى:

    بومبيو: سأقدم إلى ترامب معلومات مهمة حول هجوم أرامكو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان