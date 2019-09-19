الانتخابات الإسرائيلية: 5 سيناريوهات لحل أزمة جانتز-نتنياهو

كتبت – إيمان محمود:

صوت الإسرائيليون، يوم الثلاثاء، في انتخابات ثانية تركت البلاد في مأزق سياسي. صوت الإسرائيليون، في الانتخابات التشريعية العامة التي تجري للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، بعدما مني نتانياهو بخسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية، عندما فشل في تشكيل ائتلاف على الرغم من فوز حزبه بالانتخابات التي جرت في وقت سابق من السنة الجارية.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكرت اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أن حزب جانتس حصل على 33 مقعدا مقابل 31 لحزب نتنياهو، وذلك بعد الانتهاء من فرز 96.5% من الأصوات.

ومن المُقرر أن يتشاور الرئيس الإسرائيلي مع قادة الأحزاب قبل اختيار الشخص الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل ائتلاف، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

واستعرضت الجرديان، خمس سيناريوهات مُحتمل حدوثها في الفترة المُقبلة..

1- حكومة وحدة وطنية

دعا بنيامين نتنياهو منافسه بيني جانتز إلى الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية، لكن جانتز قال في وقت سابق إنه لن يجلس في حكومة مع نتنياهو بسبب مزاعم الفساد ضده.

وفي ظل هذه الدعوة التي رحّب بها الرئيس الإسرائيلي، فإنه مازال غير واضحًا مَن سيكون رئيس الوزراء.

2- طرد نتنياهو طرد

هذا هو السيناريو الذي يحلم به جانتز، إذ يضحى حزب الليكود الحاكم بنتنياهو وينضم إلى الجنرال العسكري المتقاعد، في الحكومة التي يشكلها، تحت قيادة زعيم جديد لليكود.

3- تحالف عربي يؤيد جانتز

أما السيناريو الثاني الذي استعرضته الصحيفة، فهو تكوين تحالف للقائمة المشتركة للأحزاب العربية ثالث؛ أكبر كتلة في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست.

ورغم أن العرب يمقتون السياسة القومية لجانتز، إلا أن الصحيفة رجّحت دعمهم له كاستراتيجية لإسقاط نتنياهو، الذي أدار حملة معادية على العرب بشكل خاص.

4- نتنياهو يسحب الأرنب من القبعة

ترى الصحيفة أن نتنياهو يستطيع تحويل الوضع الحالي، باعتباره رئيس الوزراء صاحب الفترة الأطول في خدمة البلاد، لذا لايزال بإمكانه تجميع أغلبية مع بعض الصفقات لإغراء الاحزاب الصغيرة.

5- إعادة الانتخابات

السيناريو الأخير، هو ألا يستطيع أي حزب تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية، وخلال عدة أسابيع، يتم إجراء انتخابات ثالثة.