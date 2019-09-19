بومبيو يثمن مشاركة السعودية والإمارات في التحالف الدولي لأمن الملاحة

الرياض - أ ش أ

ثمن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية.

وقال بومبيو، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن أمريكا تقدر إعلان الأصدقاء في السعودية والإمارات مشاركتهم في حماية الممرات البحرية، مضيفًا أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أعلنت في وقت سابق اليوم، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية.