رئيس وزراء العراق يحذر من اشتعال المنطقة لو تحولت بلاده لساحة حرب

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم الأربعاء، أن العراق يحاول أن يتدخل لمنع الحرب في المنطقة والنأي بالنفس غير موجود.

وقال رئيس الوزراء العراقي في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام العراقية والعربية "إن العراق يحاول منع وقوع الحرب في البلاد والمنطقة ونريد استيعاب المشاكل والأزمات بطريقة إيجابية، بهدف الحفاظ على سيادة واستقرار العراق الذي يسعى إلى نزع فتيل الأزمة، ولدينا علاقات ممتازة مع دول الجوار ودول العالم".

وأضاف عبد المهدي "نحن في العراق لدينا علاقات جيدة مع سورية وبعض الفصائل الاجتماعية المعارضة وأيضا لدينا علاقات ممتازة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى".

وأكد عبد المهدي "أن العراق لايمكن أن يكون أداة للعدوان على دول الجوار، ولدينا تاكيدات أن الصواريخ التي سقطت على منشآت نفطية لم تنطلق من العراق....لايوجد انطلاق 10صواريخ أو غيرها من العراق".

وتابع عبد المهدي قائلا "إذا أصبح العراق ساحة حرب فان المنطقة ستشتعل، وندعو الجميع إلى الحوار ورفع الصدام المسلح في المنطقة".

ومضى رئيس الوزراء العراقي قائلا "إن قرار اتخاذ الحرب سيكون صعبا، وإن الجميع اليوم في حالة حذر شديد،وإن الذهاب إلى الحرب واندلاعها سيكون مؤلما وقاسيا".

كان العراق قد نفي يوم الأحد الماضي استخدام اراضية لشن هجمات على منشأت نفطية تابعة لشركة ارامكو السعودية.