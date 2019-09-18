مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوتين ناسفتين شمال غرب الموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية اليوم الاربعاء بمقتل أربعة جنود إثر انفجار عبوتين ناسفتين شمال غرب الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال النقيب ادريس حسن من الفرقة16 جيش عراقي إن" عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب استهدفتا دورية للجيش العراقي قرب معسكر الكسك/11كم شمال غرب الموصل/ ما أسفر عن مقتل أربعة جنود عراقيين".

وأضاف أن "انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة مدنية في قرية كيطان ضمن قضاء الحضر /90 كم جنوب الموصل/ ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري كان يستقلان السيارة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا من تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.