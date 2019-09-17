قرقاش: السعودية تتعامل بحكمة مع أوضاع خطيرة ونجدد دعمنا لها

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده تجدد موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، في التحدي المشترك للإرهاب الذي يهدد أمن الدولتين.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": "تتعامل السعودية الشقيقة مع اوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركًا".

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عودة إمدادات أرامكو إلى السوق كما كانت عليه قبل الهجوم على معملي النفط في أرامكو السعودية.

وأثار الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لعملاق البترول السعودي "أرامكو"، يوم السبت الماضي، انفطاع الإنتاج من المعملين المستهدفين، وسط تحذيرات دولية من تصاعد حدة التوتر في المنطقة، خاصة بعد اتهام إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.