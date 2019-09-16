الاتحاد الأوروبي يتوقع عقوبات جمركية أمريكية على منتجاته قريبًا

بروكسل- (د ب أ):

توقّعت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم، أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جمركية جديدة على المنتجات الواردة من أوروبا قريبًا.

وقالت السياسية السويدية في بروكسل، الاثنين، إن المفوضية لم تتلق حتى الان ردا من الولايات المتحدة على اقتراح أوروبي بإجراء مفاوضات حول تسوية الخلاف بشأن دعم شركات صناعة الطائرات.

وأوضحت مالمستروم أنه للأسف يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على عدم التفاوض قبل فرض جمارك استثنائية، ومن المرجح أن تحدث هذه الأخيرة "قريبا جدا".

وجاءت تصريحات مالمستروم على خلفية احتمالية حصول الولايات المتحدة، في غضون نحو أسبوعين، على إذن رسمي من منظمة التجارة العالمية، بفرض جمارك استثنائية على وارداتها من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التوقعات بعد صدور حكم من محكمة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أفاد بأن شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات حصلت على دعم حكومي غير مشروع تقدر قيمته بمليارات اليورو.

ومن الممكن أن تسري الجمارك الاستثنائية على منتجات ومكونات لصناعة النقل الجوي، بالإضافة إلى العديد من السلع مثل عدة أنواع من الجبن وزيت الزيتون والبرتقال والمأكولات البحرية.

وبوجه عام، ستتم المطالبة بفرض جمارك استثنائية على بضائع بقيمة نحو 11 مليار دولار، وحسب تصريحات لدوائر داخل الاتحاد الأوروبي، فإن من المرجح أن يصدر الإذن بتطبيق هذه الجمارك على مبلغ أقل من هذه القيمة.

وأوضحت مالمستروم أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية استثنائية على منتجات واردة من الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل سيرد بالمثل، خاصة وأن حكم محكمة التحكيم نص أيضا على أن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات حصلت أيضا على دعم غير مشروع.

كانت المفوضية قدرت مؤخرا حجم الضرر الناجم عن مثل هذا الإجراء بنحو 12 مليار دولار في العام، ورجحت تعويض هذا الضرر عن طريق فرض رسوم استثنائية على منتجات مثل الكاتشاب وحقائب اليد وكونسول الألعاب والمروحيات.

وتدرس المنظمة خطط الجمارك العقابية للاتحاد الأوروبي، فيما تُرجح مالمستروم أن تُصدر المنظمة قرارا في هذا الشأن بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.