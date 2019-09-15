وزير الخارجية: لن يفرض أي طرف إرادته في مفاوضات "سد النهضة"

القاهرة - أ ش أ

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في اطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، في ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.

وأضاف شكري أن اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا- الذي بدأ اليوم الأحد لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادىء الموقّع في مارس عام ٢٠١٥ بين الدول الثلاث- يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.

ولفت إلى أن الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس، في إطار التوصل الى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادىء من ضرورة التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد فى أقرب فرصة.

وأوضح أن هناك ايضًا مسارات قد توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، معربا عن امله في تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكى يتم العودة مرة اخرى وبخطى سريعة ووفقا لجدول زمنى محدد يتم فى نهايته التوصل الى اتفاق.

وشدد شكري على أن مصر تؤكد دائما أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي الى وقوع أضرار جسيمة على مصر.

وأشار إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب، أمس السبت، من أن مصر سوف تتحمل تحت أى ظرف من الظروف أضرارا، ولكن الأضرار التى تستطيع ان تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصرى.

وأضاف أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.

وأكد شكري أن مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه، حيث إن هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية، وإن العلم ليس خاضعا للتأويل السياسي، ولكنه أمر يسهل التوصل إلى اتفاق لأنه مبني على أسس علمية، ليس هناك مجال للخروج عن اطارها.

كما نوّه بالاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش في السابق. وقال "إننا نتوقع ان يكون لدى الطرفان الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط فى هذا الشان".

وذكّر بأن مصر تقدمت للسودان واثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهى متكاملة فى منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بالتساوى، ونتقبل أى ملاحظات وأى نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة.

وأكّد على استعداد مصر الدائم للوصول الى نقطة توافقة، ليتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أى طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادى لايتم التعامل معه فى اطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

واعرب عن أمله في أن يؤتي اجتماع اليوم بين وزراء الري ثماره في أن يضع مسارا تفاوضيا، وفقا لجدول زمني محدد يصل الى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث: (إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتى مصب)، ويحمى مصالح شعوب الدول الثلاث، ويفتح مجالات للتعاون بينهم، ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.