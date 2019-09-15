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    الداخلية الأفغانية: قرابة 100 ألف جندي لتأمين الانتخابات الرئاسية

    03:03 م الأحد 15 سبتمبر 2019
    الداخلية الأفغانية: قرابة 100 ألف جندي لتأمين الانتخابات الرئاسية

    انتخابات افغانستان - ارشيفية

    كابول - أ ش أ

    أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، أن قرابة 100 ألف فرد أمن مستعدون لتأمين الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في البلاد في 28 سبتمبر الجاري.

    ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي قوله "إنه سيتم توزيع 72 ألف فرد أمن على 4942 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، فيما سيخدم 30 ألف آخرين كقوات احتياطية".

    ومن جانبه، قال متحدث وزارة الدفاع روح الله أحمدزاي "إن قوات الأمن استعادت السيطرة على 8 مقاطعات كانت تسيطر عليها حركو (طالبان)، وأن العمليات جارية لتأمين قرابة 20 ضاحية أخرى".

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    انتخابات افغانستان تأمين الانتخابات الرئاسية وزارة الداخلية الأفغانية حركة طالبان

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