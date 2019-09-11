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    دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات محيط غزة

    10:49 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات محيط غزة

    قطاع غزة

    القاهرة – مصراوي:

    ذكرت وسائل إعلام عبرية، دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات محيط قطاع غزة.

    فيما قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرايلي موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

    وأظهرت لقطات فيديو تناقلها مغردون أمس، توقف مؤتمر انتخابي لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسدود، بعد إطلاق صافرات الإنذار، الثلاثاء.

    وتظهر اللقطات حالة من الفوضى مع إطلاق صافرات الإنذار، وإجلاء نتانياهو بعيدا من قبل المكلفين بحراسته.

    ودوت صفارات الإنذار في بلدة اشكلون وإسدود جنوب إسرائيل، مع إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع مشاركة نتانياهو في مؤتمر انتخابي في أشدود، بحسب الجيش الإسرائيلي.

    غزة الاحتلال الإسرايلي فلسطين بنيامين نتانياهو

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