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ترامب: غزو العراق "خطأ جسيم" ولا نريد تغيير النظام في إيران

07:47 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
ترامب: غزو العراق "خطأ جسيم" ولا نريد تغيير النظام في إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون شخص قويا "لكن لم يكن على علاقة جيدة بأفراد من الإدارة".

وأضاف في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض، إن بولتون شخصا قاسيا كان يدعم غزو العراق "أنفقنا مليارات الدولارات في الشرق الأوسط".

واعتبر ترامب أن غزو العراق كان "خطأ جسيم" ساعد فيه بولتون وعمل عليه خلال عمله في إدارة الرئيس جورج بوش الإبن.

كما لفت إلى أنه كان على خلاف مع بولتون أيضًا فيما يخص الشأن الليبي والأوضاع في فنزويلا، وقال إن هناك 5 مرشحين لخلافته.

وتطرق ترامب إلى أزمة إيران مشيرًا إلى أن طهران بإمكانها أن تكون دولة عظيمة، لكن تعاملها مع الأمور يعطل ذلك.

وحذر إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون "خطيرا للغاية" عليها، لكن عاد وأكد أن واشنطن لا تريد تغيير النظام في إيران.

دونالد ترامب إيران الشرق الأوسط العراق البيت الأبيض

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