  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    واشنطن تؤكد وقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

    07:13 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    واشنطن تؤكد وقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

    البنتاجون

    واشنطن - (د ب أ):

    ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ، الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول.

    وذكر مسؤول بوزارة الخارجية: "يمكننا أن نؤكد أن انفجارا وقع قرب السفارة الأمريكية في كابول .. لم يتأثر أفراد البعثة الأمريكية بشكل مباشر جراء الانفجار".

    ولم ترد تفاصيل إضافية على الفور.

    جاء الانفجار في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية للهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن التي وقعت يوم 11 سبتمبر 2001.

    البنتاجون حادث انفجار كابول السفارة الأمريكية

    الخبر التالى:

    كوريا الشمالية: كيم جونج- أون يشرف على اختبار تجربة منصة إطلاق صواريخ فائقة الضخامة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان