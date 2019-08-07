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    باكستان تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع الهند بعد قرارها بشأن كشمير

    04:22 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    باكستان تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع الهند بعد قرارها بشأن كشمير

    باكستان

    إسلام آباد- (د ب أ):

    قررت باكستان خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي على خلفية قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير المتنازع عليها.

    وعقدت لجنة الأمن القومي الباكستاني، المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية، اجتماعا اليوم في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان لبحث الوضع.

    وقررت اللجنة أيضا تعليق التجارة الثنائية مع الهند ومراجعة أية ترتيبات أخرى بين الجارتين النوويتين مثل العلاقات الثقافية والعمليات على نقاط العبور الحدودية.

    وكانت باكستان وصفت الإجراء الهندي بأنه "غير شرعي وأحادي"، وقالت إنها ستحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

    باكستان الهند كشمير إسلام آباد

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