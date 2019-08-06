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أمريكا تنفي تغيير سياستها حيال الوجود الإيراني في سوريا

12:26 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
أمريكا تنفي تغيير سياستها حيال الوجود الإيراني في سوريا

واشنطن - (أ ش أ)

نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد غيرت سياستها بشأن الوجود الإيراني في سوريا.

وقال المبعوث الأممي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش السفير جيمس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، :"إن تحقيق انسحاب كامل لتلك القوات يبقى هدفا ثابتا للإدارة".

وأضاف في تغريدة نشرها فريق التواصل في الوزارة قوله: "وسنستمر بالضغط الدبلوماسي على نظام الأسد والنظام الإيراني وحلفائهما لتحقيق هذا الهدف".

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