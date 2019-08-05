الكويت تستنكر بشدة حادث التفجير الإرهابي في مصر

الكويت - (أ ش أ)

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بمصر، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب والعنف، مؤكدًا وقوفها إلى جانب مصر في جهودها، للحفاظ على أمنها، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري.

ودعا المصدر المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، معربًا في الوقت نفسه عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.