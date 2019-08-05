الشرطة السودانية تتعهد بالتحقيق في مقتل شاب شمال البلاد

الخرطوم - (أ ش أ)

تعهدت الشرطة السودانية بالتحقيق في مقتل شاب خلال تظاهرة في مدينة دنقلا (عاصمة الولاية الشمالية التي تبعد ٥٠٠ كيلو متر عن الخرطوم باتجاه الشمال).

وقالت الشرطة السودانية، في بيان اليوم /الاثنين/ - إن عددا كبيرا من المواطنين تجمهروا مساء أمس أمام "هيئة كهرباء دنقلا" احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة السليم، وحاولوا دخول مباني الهيئة، فتصدت لهم القوة المشتركة (شرطة وقوات مسلحة) العاملة على تأمين الموقع.

وأوضح البيان، أن المواطنين رشقوا القوة بالحجارة، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد التأمين، فتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ولما أصر المواطنون على اقتحام المبنى قام جندي في الشرطة بإطلاق عيار ناري في الهواء، وآخر في الأرض نتج عنه شظايا أصابت مواطن، مما أدى إلى وفاته.

وأكدت الشرطة السودانية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحري تحت إشراف النيابة، كما تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وأشارت إلى اعتداء اثنين من المتجمهرين على أحد رجال الشرطة، والاستيلاء على سلاحه (بندقية كلاشنكوف)، فضلا عن إتلاف المتظاهرين 6 عربات تابعة لقوات التأمين.

وشهدت مدينة دنقلا اليوم قطع طرق وتجمهر لمواطنين، على خلفية هذا الحادث.