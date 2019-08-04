  • عاجل:السيتي بطلا للدرع الخيرية بعد فوزه على ليفربول بركلات الجزاء (اضغط للمتابعة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي أزمة مضيق هرمز

    قطر تعلق على توقيع وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان

    06:24 م الأحد 04 أغسطس 2019
    قطر تعلق على توقيع وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان

    وزارة الخارجية القطرية

    القاهرة - (د ب أ)

    رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري اليوم الأحد.

    جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية في صحفتها على موقع تويتر اليوم الأحد.

    واعربت دولة قطر عن شكرها وتقديرها لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة .

    قطر السودان تويتر

    الخبر التالى:

    السلطات الأمريكية ستطالب بإعدام منفذ هجوم تكساس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان