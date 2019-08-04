وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحثون في بغداد تعزيز العلاقات العربيّة

بغداد - (د ب أ):

انطلقت في بغداد اليوم الأحد أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن لبحث العلاقات العربية ومواضيع مكافحة الارهاب والاستثمار ودعم إعادة الاعمار في العراق.

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية العراقية أن وزراء الخارجية، العراقي محمد علي الحكيم، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي عقدوا بعد ظهر اليوم اجتماعا لمناقشة تعزيز العلاقات العربية، والتي تمثل هدفاً رئيسياً في استراتيجية وزارة الخارجية، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر.

ويناقش المجتمعون "دعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربي المشترك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

وبحسب المصادر: "سيتبادل المجتمعون الرؤى والأفكار حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقييم مجمل التطورات الإقليمية، وضرورة الدفع بمسيرة التضامن العربي بما يساهم في تحقيق آمال شعوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار".

ومن المنتظر أن يجتمع الوزراء الثلاثة مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.