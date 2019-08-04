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    رئيس الإمارات يفرج عن 669 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

    02:56 م الأحد 04 أغسطس 2019
    رئيس الإمارات يفرج عن 669 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

    رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

    أبوظبي - (د ب أ):

    أعلنت الإمارات اليوم الأحد الإفراج عن 669 سجينا من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

    وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

    وقالت وكالة أنباء الإمارات :"يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الإمارات على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم."

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