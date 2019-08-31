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    مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بسبب الأراضي والمياه في جنوب السودان

    09:08 م السبت 31 أغسطس 2019
    مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بسبب الأراضي والمياه في جنوب السودان

    شتباكات بسبب الأراضي والمياه في جنوب السودان

    جوبا - (د ب أ):

    قال مسؤول في جنوب السودان اليوم السبت إن اشتباكات اندلعت بسبب الأراضي والوصول إلى المياه خلفت 13 قتيلاً.

    قال مفوض المنطقة كوانج جون جاتلواك إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا خلال االاشتباك اليوم، حيث اشتبكت عشيرتان في ولاية بيي بشرق البلاد.

    وخاضت العشيرتان معركة حول نقطة مياه والوصول إلى أراضي الرعي. وقال جاتلواك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القتال تصاعد عندما فتح شبان مسلحون ببنادق آلية النار على بعضهم البعض.

    وذكر جاتلواك عبر الهاتف "هذا وقت السلام. لا حاجة للقتال وقتل بعضنا البعض".

    يذكر أن السودان يمر بسلام هش بعد سنوات من الحرب الأهلية. ورغم وقف إطلاق النار، تستمر الاشتباكات على الموارد بين المجتمعات الرعوية في جنوب السودان.

    شتباكات بسبب الأراضي والمياه في جنوب السودان جنوب السودان اشتباكات جوبا قتل ولاية بيي

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