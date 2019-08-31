متظاهرو هونج كونج يضرمون النار قرب مقر قيادة الشرطة

هونج كونج- (د ب أ):

تحرك متظاهرو هونج كونج لحصار مقر قيادة الشرطة اليوم السبت فيما احتشد المتظاهرون في الشوارع في مواقع مختلفة في المدينة.

وأشعل المتظاهرون النار بالقرب من مقر قيادة الشرطة.

وكانت الشرطة قد احتجزت اثنين من النشطاء البارزين الموالين للديمقراطية في مقر قيادة الشرطة أمس الجمعة.

ومن ناحية أخرى، تحركت مجموعة أخرى أكبر باتجاه الشرق إلى كوزواي باي وهي منطقة تسوق رئيسية يرتادها السياح الصينيون.

وتراجع المتظاهرون بالكامل عن مواجهة في وقت سابق من اليوم مع الشرطة خارج مقر الحكومة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في حين ألقى المتظاهرون القنابل الحارقة وغيرها من المقذوفات.

واستخدم العشرات من المتظاهرين مترو الانفاق مرتدين ملابس الاحتجاج الكاملة – أقنعة وخوذ ونظارات- فيما حاولوا تجنب الشرطة ودعم المتظاهرين في مناطق أخرى.

وكانت الطرق الرئيسية خالية من المركبات لعدة كيلومترات في وسط هونج كونج، متجنبة مواجهات الشرطة والمتظاهرين، وذلك رغم حظر شرطي على المظاهرات.

وتشهد هونج كونج (اقليم صيني يتمتع بالحكم الذاتي) مظاهرات مناهضة للحكومة منذ التاسع من يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.