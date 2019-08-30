اعتقال 3 نشطاء بارزين آخرين في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة في هونج كونج ثلاثة نشطاء بارزين آخرين في اعقاب اعتقالات سابقة لكل من ، جوشوا وونج وأجنيس تشاو اليوم الجمعة.

واعتقل بعد ظهر اليوم الجمعة مستشار الإقليم ريك هوي والنائب المؤيد للديمقراطية تشينج تشونج-تاي، وفقا لما ذكره مساعدون، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل. وتقول تقارير إنه تم اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة.

كما جرى أيضا اعتقال الزعيمة الطلابية السابقة ألثيا سوين اليوم الجمعة، وفقا لمنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وجاء اعتقال سوين بسبب اقتحام المجلس التشريعي في المدينة في الأول من يوليو الماضي والذي شهد تدمير المتظاهرين للغرفة الرئيسية ورواق المجلس.