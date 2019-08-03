اجتماع لجنة وضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

رام الله - أ ش أ

نرأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، اليوم السبت، اجتماعا للجنة التي تم تشكيلها - خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، للبدء في وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، التزاما بقرارات المجلس المركزي، ودراسة كيفية تنفيذها.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها، وعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رافت -لإذاعة صوت فلسطين- بأن القيادة تتحرك على كافة المستويات لمواجهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى استمرار التحرك مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف القيادي في "فتح " - تعقيبا على الأنباء التي تتحدث عن أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة للإدارة المدنية لسلطات الاحتلال ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى إعادة بناء أربع مستوطنات تم إخلاء بعضها - أن هدف حكومة بنيامين نتنياهو "اليمنية المتطرفة " تكريس احتلالها الاستعماري لعموم أنحاء الضفة الغربية بضمها لإسرائيل ومنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو" 1067 " وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث تضم قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن هدف حكومة نتنياهو بدعم من إدارة ترامب، القضاء على حل الدولتين، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لعموم أنحاء الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس الشرقية.