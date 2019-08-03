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    ​يونهاب: كوريا الشمالية تختبر قاذفا صاروخيا جديدا متعدد العيار للمرة الثانية

    02:21 ص السبت 03 أغسطس 2019
    ​يونهاب: كوريا الشمالية تختبر قاذفا صاروخيا جديدا متعدد العيار للمرة الثانية

    كوريا الشمالية تختبر قاذفا صاروخيا جديدا

    سول - (د ب ا):

    قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها اختبرت نظاما صاروخيا جديدا مرة أخرى في عمليات إطلاق أجريت تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.

    وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن إطلاق "نظام صاروخى موجه يتميز بإطلاق متعدد العيار ومطور حديثًا في وقت مبكر من صباح الجمعة" كان يهدف إلى "اختبار" قدراته ، مثل أداء الطيران والسيطرة على عملية التتبع .

    وأضافت ان كيم " أعرب عن ارتياحه البالغ لنتيجة اختبار الإطلاق".

    جاء ذلك، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من يونجهونج، بإقليم هامجيونج الجنوبي في البحر الشرقي ، والذي قالت سول إنه يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيران المدى.

    كوريا الشمالية كيم جونج أون قاذف صاروخي

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