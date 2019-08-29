اليابان تنفي معارضة ظريف لانضمامها لتحالف حماية الملاحة في مضيق هرمز

طوكيو - (د ب أ):

نفت اليابان اليوم الخميس صحة تقرير عن تعبير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن معارضة طهران لانضمام طوكيو المحتمل لمهمة تأمين الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وكانت وكالة أنباء كيودو نقلت عن مصدر لم تكشف عنه أن ظريف قال لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يعزز الأمن في المضيق بل يعرض استقرار الشرق الأوسط للخطر.

وأجرى ظريف وآبي محادثات في مدينة يوكوهاما أمس الأربعاء ، خلال زيارة مدتها يومان من جانب ظريف لليابان، وذلك على خلفية توترات متنامية بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

ونفى المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا التقرير ، قائلا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن ظريف وآبي لم يناقشا تلك المهمة.

ولا تزال اليابان ، تحت ضغط من جانب واشنطن للانضمام إلى المهمة، في حين أعلنت بريطانيا وأستراليا مشاركتهما فيها.

وأجرى ظريف محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ظهوره بشكل مفاجئ خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا يوم الأحد، حيث كثف ماكرون جهوده لتهدئة التوترات مع طهران.