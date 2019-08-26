عبد المهدي: الهجمات على الحشد الشعبي اعتداء على السيادة العراقية

بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، إن الاعتداء الذي استهدف أحد ألوية الحشد الشعبي في قضاء القائم هو اعتداء على السيادة العراقية.

جاءت تصريحات عبد المهدي خلال اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث بعدد من قيادات الحشد الشعبي لاستعراض التقرير الخاص بالتفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والعتاد تابعة للحشد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح عبد المهدي بأنه تم "التأكيد على دعم الحكومة في إجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية واتخاذ كافة الإجراءات عبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية كافة، والتي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته".

وأشار عبد المهدي إلى أنه تم الاتفاق "على الإلتزام بوثيقةالسياسة الوطنية الموحدة، وعدم الانجرار إلى سياسة المحاور ورفض تحول العراق إلى ساحة حرب، والامتناع أيضاً عن أن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على جواره وملاحقة فلول داعش".

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم إن بغداد تحتفظ بحق الرد حال تبين ضلوع دولة في التفجيرات الأخيرة في العراق.

وتابع الحكيم قائلا "إن تواجُد قوات التحالف الدوليّ في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقيّة وإنّ الحشد الشعبيّ هو قوة عراقيّة، وجزء من القوات المُسلّحة التي تحت قيادة القائد العامّ للقوات المسلحة".

وفي سياق متصل،طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم،الحكومة العراقية بالإسراع بالتحقيق في الأنباء التي تردد حول قيام إسرائيل بقصف مواقع لقوات الحشد الشعبي في العراق.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقيق من الأمر ولو بإشراف دولي.

كما طالب الزعيم الشيعي "بحصر السلاح بيد الدولة وأن تغلق كل المقرات وتسليم كل المخازن للدولة وإلا فإن المخالف سوف يعرض العراق والعراقيين لخطر شديد ويكون هو المسبب لخرابه".

يشار إلى أن عدة انفجارات وقعت مؤخرا في مخازن اسلحة قوات الحشد العراقية،دون معرفة السبب وراءها، وامس الاحد كشف بيان لقيادة عمليات الحشد الشعبي عن مقتل أحد عناصره أصابة اخر في قصف لطائرتين اسرائيليتين مسيرتين بمحافظة الأنبار أقصى غربي العراق.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت يوم الجمعة الماضي عن مسؤولين امريكيين ،لم يتم تسميتهم، قولهم إن إسرائيل قامت بتنفيذ عدة هجمات في العراق على مخازن الذخيرة للجماعات التي تدعمها إيران في العراق.