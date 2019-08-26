المفوضية الأوروبية تعتزم حظر المبيد الحشري الزراعي كلوربيريفوس

بروكسل - (د ب أ):

تعتزم المفوضية الأوروبية حظر المبيد الحشري الزراعي كلوربيريفوس المستخدم في أوروبا منذ أعوام، وذلك بسبب مخاوف من تأثيره على صحة البشر.

وأعلنت المفوضية أنها ستقترح عدم تمديد الترخيص الممنوح لمادتي كلوربيريفوس وكلوربيريفوس ميثيل، وينتهي هذا الترخيص في يناير المقبل.

وجاءت تصريحات المفوضية مساء اليوم الاثنين تأكيدا لتقرير أوردته صحيفة "تاجس تسايتونج".

يذكر أن هناك اشتباها في أن المادة المستخدمة منذ عام 2006 بغرض مكافحة الآفات الزراعية تضر بالجينات الوراثية والأعصاب لدى الأجنة.

وحسب الصحيفة، فإن هذه المادة غير مسموح باستخدامها في ألمانيا في الوقت الراهن، وتابعت الصحيفة أن فواكه مستوردة مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت تحتوي على هذه المادة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرت مناقشة المخاوف من تأثيرات هذه المادة على صحة الإنسان خلال اجتماع على مستوى الخبراء للهيئة الأوروبية للمواد الغذائية (إيفسا) جرى انعقاده في أبريل الماضي.

وأضافت المتحدثة أن الهيئة أكدت هذه المخاوف في الثاني من الشهر الجاري وذلك بعد تلقيها تكليفا بإجراء بحث حول هذا الموضوع، وذكرت المتحدثة أن المفوضية ستعد اقتراحا بعدم تجديد الترخيص و سترسله إلى الدول الأعضاء.

وذكرت الصحيفة الألمانية في تقريرها أن متخصصين في حماية المستهلك وساسة يطالبون في الوقت الراهن بحظر فوري لهذه المادة، وقال ماتياس فولفشميت، مدير الحملات الدولية في منظمة (فود ووتش):" يجب حظر المادة الفعالة فورا".

وقال ارمين فاليت، خبير المواد الغذائية في مركز حماية المستهلك في هامبورج إن هذا المبيد الحشري يتعرض لانتقادات منذ سنوات عديدة، ونقلت الصحيفة عن كارل لاوترباخ، خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قوله:" استخدام كلوربيريفوس صار لا يمكن قبوله منذ فترة طويلة ".