حماس تدين قرار إسرائيل تقليص الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة في غزة

غزة - (د ب أ):

أدانت حركة حماس في فلسطين قرار دولة الاحتلال اليوم الاثنين تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ، للصحفيين في غزة ، إن الإجراء الإسرائيلي يمثل "عقابا جماعيا ويهدد بزيادة تدهور الأوضاع الإنسانية" لنحو مليوني نسمة يقطنون القطاع.

واعتبر قاسم أن إسرائيل "تصعد ضد غزة في سياق المزايدات الانتخابية (قبيل انتخاباتها البرلمانية المقررة منتصف الشهر المقبل"، مطالبا مصر والأمم المتحدة وقطر بوصفهم وسطاء تفاهمات التهدئة بالتدخل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بتقليص إدخال وقود تشغيل المحطة الوحيدة في غزة بنسبة 50 بالمئة ردا على إطلاق قذائف صواريخ من القطاع على جنوب أراضي إسرائيل.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت فجر اليوم على موقع تدريب يتبع لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذائف على جنوب إسرائيل ، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لـ (د.ب.أ)، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقعا للجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار فيه من دون إصابات.

وقبل ذلك أعلنت الإذاعة الإسرائيلية رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اعترضت منظومات القبة الحديدية اثنتين منها فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة غير مأهولة.

وحسب الإذاعة، أصيبت إسرائيلية بجروح طفيفة أثناء ركضها إلى مكان محصن فيما أصيب ستة اخرون بالهلع.

وأضافت أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية سيعقد صباح اليوم جلسة استثنائية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية للاستماع إلى تقارير أمنية واستخباراتية حول التصعيد الأمني في الجبهتين الجنوبية والشمالية لإسرائيل.

وشهد قطاع غزة إطلاقا متقطعا لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع مقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية" ، بحسب الحركة.