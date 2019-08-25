وزير أمريكي: ترامب يصّر على إبرام اتفاق مع الصين

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن الرئيس دونالد ترامب قد يمضي قدما في تهديده إصدار أوامره للشركات الأمريكية بالتوقف عن القيام بأعمال مع الصين.

وأضاف منوشين في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" أن ترامب أمامه "خيارات كثيرة"، مشيرا إلى أن ترامب "لديه إصرارا أكثر من أي وقت مضى على إبرام اتفاق تجاري عادل و(يعود بالنفع) على نحو متبادل مع الصين".

وأوضح أنه بالرغم من التوترات التجارية، "لا يزال (الرئيس الصيني شي جين بينج) صديقا له (ترامب)".

وذكر منوشين أن ترامب ينوي "قطعا" فرض عقوبات جديدة كان قد أعلنها ضد الصين ما لم تكن هناك تحركات أخرى على صعيد التفاوض بشأن اتفاق تجاري.

وأضاف: "يمكنك أن تفترض أن الرئيس سينظر في جميع خياراته".