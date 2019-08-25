ترامب: اعتقد أن الحلفاء "يحترمون الحرب التجارية" مع الصين

بياريتز (فرنسا)- (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن حلفاء بلاده "يحترمون الحرب التجارية" مع الصين.

وفي معرض رد ترامب على سؤال للصحفيين عما إذا كان الحلفاء طلبوا منه تهدئة حربه التجارية مع الصين، قال ترامب: "اعتقد أنهم يحترمون الحرب التجارية. يجب أن يحدث ذلك... لم يخبرني أحد بذلك، ولن يخبرني أحد بذلك".

وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ردا على سؤال حول القرارات الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية والأوامر للشركات الأمريكية بالتخطيط للخروج من الصين: "لدي أفكار ثانية حول كل شيء."

وأوضح أنه ليس لديه خطة محددة في الوقت الحالي لإعلان حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالتجارة مع الصين، لكنه لم يستبعد ذلك، مؤكدا أنه يعتقد أن لديه الحق في القيام بذلك. وقال: "ليس لدي خطة في الوقت الحالي... سنرى ما سيحدث".

يأتي ذلك قبيل انطلاق جلسات العمل الرسمية بقمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا.

ومن المرجح أن تكون الجلسات الثنائية بين قادة العالم هي الأبرز خلال قمة المجموعة.