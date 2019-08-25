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مسؤول عراقي: 6 قتلى و10 جرحى حصيلة هجوم على ملعب كرة قدم في كركوك​

10:08 ص الأحد 25 أغسطس 2019
مسؤول عراقي: 6 قتلى و10 جرحى حصيلة هجوم على ملعب كرة قدم في كركوك​

هجوم على ملعب كرة قدم في كركوك​

كركوك(العراق)- د ب أ:

أفاد مسؤول محلي عراقي اليوم الأحد بسقوط ستة قتلى و10 جرحى جراء قصف وهجوم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك/250 كم شمالي بغداد/.

وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق ، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت ستة شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم ".

وأضاف أن العملية تسببت ايضا بـ "إصابة 10 اشخاص ، ستة منهم مازالوا بالمستشفى لتلقي العلاج بينهم اثنان بحالة حرجة ، فيما غادر الاخرون المستشفى".

وأوضح أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على جميع مداخل ومخارج القضاء.

وكان عناصر بتنظيم داعش قد هاجموا إحدى القري بمنطقة الإمام زين العابدين التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك واستهدفوا ملعبا خماسيا لكرة القدم في ساعة متاخرة من ليل الاحد بعد أن تم قصفه بقذائف صاروخية وتدخلت قوات من الحشد التركماني للرد على المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

العراق هجوم على ملعب كرة قدم كركوك داعش

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