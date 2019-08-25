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وزير الخارجية الإسرائيلي: هدف العملية الأخيرة في سوريا "نقل رسالة إلى إيران"

08:52 ص الأحد 25 أغسطس 2019
وزير الخارجية الإسرائيلي: هدف العملية الأخيرة في سوريا "نقل رسالة إلى إيران"

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تل أبيب- د ب أ:

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان "هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان."

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير قوله صباح اليوم الأحد إنه "لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سورية إلى مئة ألف."

ولم يقرّ كاتس بما يتردد عن قيام إسرائيل بعمليات داخل العراق، واكتفى بالقول: "إننا نعمل في أماكن مختلفة."

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أقر الليلة الماضية بقصف عدد من الأهداف في قرية عقربا، جنوب شرق دمشق.

كما أعلن "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية عن طريق إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة."

يسرائيل كاتس إن إيران وزير الخارجية الإسرائيلي سوريا

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