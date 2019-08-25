أخبار متوقعة: السيسي يلقي كلمة بقمة مجموعة السبع

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بياريتز (فرنسا).. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، في الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة السبع الكبرى مع إفريقيا ضمن أعمال قمة الدول السبع الكبرى، حيث يلقي كلمة عن جهود تمكين المرأة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

بياريتز(فرنسا).. تنطلق أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، في ثاني أيامها، بجلسة عن الاقتصاد العالمي، يعقبها جلسة على مأدبة غداء عمل، ثم تعرض مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير المجلس الاستشاري حول المساواة بين المرأة والرجل.

القاهرة.. تسير شركة (مصر للطيران) 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ لنقل 3700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج.

القاهرة.. يطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة (حقك) لحصر كافة الشكاوى الواردة له "كما " و" نوعا " و"جغرافيا" ، بهدف تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

بياريتز (فرنسا).. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

المنيا.. ينطلق المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار (بقوة شبابها تحيا مصر)، بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أسيوط.. تنطلق فعاليات المنتدى الرابع للشراكة بين المجمعات التكنولوجية والصناعة بجامعة أسيوط، الذي ينظمه المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل التابع لصندوق تطوير التعليم برئاسة الوزراء تحت عنوان (نحو تطوير أنظمة التعليم التقني والتدريب المهني في مصر بالشراكة مع الصناعة).

كفر الشيخ.. تستضيف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ لقاء رياضيا مجمعا للمراكز الرياضية "للفتاة والمرأة" بمشاركة 120 لاعبة من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والمنوفية والبحيرة والغربية.

الخرطوم.. يُفتتح ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني، في نسخته الثانية، الذي ينظمه (بيت الشعر) في الخرطوم على مدى يومين، تحت شعار (لأجل درس نقدي يستوعب حركة الشعر)، وسيتم تكريم اسم الناقد المصري الراحل الدكتور عبدالمجيد عابدين.

عمان.. تنطلق فعاليات مهرجان الفيلم العربي عمان بدورته التاسعة التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مسرح الرينبو بعمان، ولمدة 6 أيام.​