زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة منصة إطلاق صواريخ ضخمة

بيونج يانج - (أ ش أ):

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم السبت على تجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة.

وقال كيم جونج أون - خلال شهوده تجربة مطلق الصواريخ ضخم الحجم، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه "يتعين على كوريا الشمالية تكثيف تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات والضغط على هجوم من قبل قوات معادية".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، مشيرة إلى أن الصاروخين هما الأحدث في سلسلة من عمليات الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة، وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.