تركيا: بدء طلعات جوية مشتركة مع أمريكا فوق "المنطقة الآمنة" بسوريا

إسطنبول - (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، أن تركيا بدأت أولى الطلعات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة، باستخدام المروحيات، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيًا لإقامة منطقة آمنة بسوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار، خلال جولة تفقدية للوحدات العسكرية بولاية إزمير غربي تركيا، اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف أكار أن أولى الطلعات المشتركة للمروحيات (مع الجانب الأمريكي) جرت اليوم كما تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين، شمال شرقي سوريا.

وحول نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سورية ، قال أكار: "سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب".