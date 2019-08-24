الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

الجزائر - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأوضح البيان أن المخبأ يحتوي على قاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم؛ ورشاش ثقيل عيار 14.5 ملم؛ وقذيفتي RPG7؛ و ماسورة رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم؛ ومسند لقاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم؛ ومسند رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم؛ ومسند رشاش عيار 12.7 ملم؛ بالإضافة إلى 139 طلقة من عيار 14.5 ملم.

وأوضح البيان أن قوات الجيش وعناصر حرس الحدود بكل من عين صالح (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) أوقفوا 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.