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    صحف السودان تُتابع آثار السيول وسط مخاوف من تفاقمها

    11:14 ص السبت 24 أغسطس 2019
    صحف السودان تُتابع آثار السيول وسط مخاوف من تفاقمها

    السيول - أرشيفية

    الخرطوم - أ ش أ

    اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، بمتابعة آثار السيول التي اجتاحات عدة ولايات في البلاد، وسط مخاوف من تفاقم تلك الآثار في ظل التوقعات باستمرار الارتفاع في مناسيب النيل.

    وذكرت صحيفة "التيار" أنه تم إجلاء مواطنين من عدة قرى في شمال الخرطوم، بعدما اجتاح الفيضان منطقة ود رملي، ما دفع قوات الحماية المدنية لإجلاء أسر علقت في عدة قرى حاصرتها المياه.

    من جانبها، اهتمت صحيفة "الصيحة" بتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتنفيذ معالجات جذرية في المناطق المتأثرة بالسيول، والفيضانات، لافتة إلى جولته في المناطق المتأثرة في شمال الخرطوم.

    وأشارت صحيفة "اليوم التالي" إلى أن اللجنة العليا للدفاع المدني تواصل اجتماعاتها لمتابعة وضع الفيضان، المستجدات الراهنة، والوقوف على أوضاع المتضريين.

    وأبرزت صحيفة "المجهر" تحذير المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس ليركا من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة، لافتا إلى أن 15 ولاية من بين 18 في حاجة إلى مأوى للطوارئ وغذاء وخدمات صحية ومياه نظيفة، وخطة لمكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشارها.

    ونقلت صحيفة "السوداني" عن المسؤول الأممي قوله إن السيول والفيضانات أتلفت نحو 37 ألف منزل في مختلف ولايات السودان، متوقعا استمرار موسم الأمطار في السودان حتى أكتوبر القادم.

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    السيول السودان النيل الخرطوم عبد الله حمدوك

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