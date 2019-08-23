هنية يحذر إسرائيل من تصاعد العمليات بالضفة الغربية بسبب القدس

غزة- (د ب أ):

حذر زعيم حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، إسرائيل من تصاعد العمليات في الضفة الغربية ردا على ممارساتها في مدينة القدس.

ووصف هنية خلال خطبة الجمعة في غزة، عملية تفجير عبوة ناسفة غرب مدينة رام الله اليوم أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة شقيقها ووالدها بجروح بـ"البطولية"، معتبرا أنها تحمل رسالة تهديد لإسرائيل.

وقال هنية بحسب موقع وكالة صفا المحلية إن "العملية تقول للصهاينة ابتعدوا عن برميل البارود الذي يتفجر ألا وهي القدس التي تحرق من يعتدي عليها"، مشددًا على أن "القدس تحرق من يعتدي عليها أو يحاول المساس بها، ولطالما حذرنا الصهاينة من المساس بها".

واعتبر أن "الضفة الغربية على بركان سينفجر عندما يتم الاعتداء على الأقصى"، وأن "شعب فلسطين بكل أماكن تواجده ومقاومته المباركة ستكون في مقدمة الصفوف لمشروع تحرير القدس".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد ذكروا أن شابة إسرائيلية قتلت وأصيب شقيقها ووالدها بجروح خطيرة اليوم الجمعة، نتيجة تفجير قرب عين بوبين بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بانه "هجوم إرهابي"بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن العملية فيما أصدرت فصائل فلسطينية بيانات منفصلة تبارك الهجوم وتعتبره ردا على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.